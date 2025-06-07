Лиза Моряк вышла на публику в корсете после родов

Жена Сарика Андреасяна, актриса Лиза Моряк вышла на публику в корсете и кожаных брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лиза Моряк снялась в кожаных бордовых брюках, жакете из кожи и черном корсете с глубоким декольте через месяц после родов. Ей также сделали укладку с крупными локонами и вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

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Младшая девочка пары родилась 10 мая. Супруги назвали ее Шарлиз.

Звезда «Жизни по вызову» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись:

«Я люблю тебя, выходи за меня».

У режиссера от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.