Стилист объяснил, какие мужские костюмы сейчас в тренде

Анализируем классику и учимся видеть модные фишки.

© Чемпионат.com

«Как бы ни менялись модные тренды, какие бы новаторские идеи ни рождались в головах дизайнеров, есть в мужском гардеробе некие постоянные величины. Слегка трансформируясь время от времени, они будут всегда. К категории таких вещей можно отнести мужской костюм. Какие варианты сегодня в тренде, как создавать стильные образы и выглядеть идеально? Давайте разбираться»‎, — Евгений Грибченков, VIP-стилист, ведущий байер мужских коллекций в сети «Кашемир и Шёлк».

Немного истории и теории

Считается, что классический мужской костюм начал зарождаться ещё в середине XVII века при дворе короля Людовика XIV. Модные веяния прогрессивного, в смысле одежды и стиля, французского двора перенимали другие страны. В том числе и Великобритания, где в начале XIX века появился наряд, напоминающий современный мужской костюм.

Сегодня мужской костюм существует в двух ипостасях:

«традиционный» тип — костюм классического кроя, базовых канонических пропорций, тканей и конструкций;

«трендовый» тип — олицетворение актуальных новаторских идей, предполагающий применение ультрамодных приёмов кроя и так далее.

Хочется отметить, что сосуществование двух этих типов костюмов достаточно мирное. Кто-то предпочитает (или — положение обязывает) традиционный, кто-то – ультрамодный. Каждому, как говорится в таких случаях, — своё.

Значение костюма для мужчины, любой его интерпретации, сложно переоценить. Хорошо скроенный из добротной ткани традиционный костюм бесспорно грамотная инвестиция в гардероб, а обладатель ультрамодной трендовой версии однозначно будет замечен в среде продвинутых модных пользователей.

Тренды мужских костюмов сезона «весна-лето»-2025

Если говорить про чистую классику, то тут всё стабильно и достаточно статично. И это логично. На то она и классика. Мы же поговорим о текущих тенденциях, которые диктует мужская мода.

Несомненный тренд – пиджак кроя оверсайз и широкие брюки. Верх может быть одно-двубортный, с заострённым или обычным лацканом. Главное – ничего облегающего! Ткани чаще гладкие без ярко выраженной фактуры, но возможны орнаменты в виде полоски или клетки.

Цветовая гамма обширна. Выбирайте графитовые, приглушённо-синие, бежевые светлые оттенки. Светло-голубые и нежно-розовые цвета скажут о вас как об истинном моднике, хорошо ориентирующемся в последних трендах.

Классические костюмы с современным акцентом

Из современных акцентов классических костюмов, которые делают их особенно актуальными, можно выделить:

слегка увеличенную линию плеча, что добавляет брутальности образу;

несколько удлинённый пиджак, что визуально вытягивает фигуру;

структурный свободный менее приталенный крой, что делает костюм более удобным в носке.

Также в качестве акцента дизайнеры предлагают разного рода ассиметричные детали: нестандартное расположение пуговиц или разной величины лацканы.

Костюмы в стиле кэжуал

Костюмы в стиле кэжуал отличаются от строгих классических вариантов (где балом правит деловой стиль), по нескольким признакам.

Более свободный кров пиджака и брюк — для максимального удобства.

Наличие у пиджака накладных карманов. Это также свидетельствует о неформальности изделия.

Использование таких тканей, как лён, хлопок, и их смесей, а также трикотажного полотна. Это явные отсылки к кэжуал-стилистике. Яркий и распространённый вид неформальной ткани для костюма – вельвет.

Фурнитура в виде контрастных, часто металлических пуговиц. Также неформальная клубная эстетика. К примеру, блейзеры часто носят с непарными брюками ярких цветов из того же вельвета или плотного габардина с бархатистой фактурой.

Такого типа костюмы легко сочетаются с неформальной и даже спортивной обувью. Необязательна в этом случае и классическая сорочка, которую можно играючи заменить на простую футболку или базовый трикотаж.

Экологичные материалы и устойчивость

Всё больше компаний, производящих одежду класса люкс, уделяют внимание экологической повестке. Дизайнеры отдают предпочтение специальным тканям. Это органический хлопок, лён, шёлк, рами, конопля, шерсть.

Хлопок тут выращен без использования токсичных пестицидов, а лён изготовлен без использования формальдегидов и смол, которые производители обычно добавляют для нивелирования эффекта сминаемости. Поэтому нужно всегда искать материалы с отметкой «органик».

Огромное число крупных производителей одежды класса люкс используют только экологичные ткани и задействуют способы производства, снижающие расход воды и электроэнергии.

Аксессуары к мужским костюмам

Как известно, «дьявол кроется в деталях». Если вы выбираете аксессуары для костюма, то здесь эта фраза работает на все 100%. Даже небольшая деталь образа, которой вы дополнили комплект, может выгодно подчеркнуть и выявить ваш утончённый вкус или обнаружить его отсутствие.

Главное правило — не перегрузить образ лишними элементами. Для летнего костюмного сета бывает достаточного одного карманного платка, гармонично подобранного по цвету, рисунку или фактуре.

Льняной костюм, льняная контрастная по цвету сорочка или лёгкий базовый трикотаж плюс красиво сложенный платок образуют элегантный, слегка расслабленный образ, универсальный по своей сути. Добавляем плетёный или замшевый ремень, лоферы из кожи или замши, лёгкие кеды. Законченный образ готов.

Если всё же душа и неуёмная фантазия требуют чего-то особенно экстравагантного, то в ход идут разного вида галстуки, шейные платки и даже бутоньерки и броши на лацкан. А это уже, что называется, «задача со звездочкой» для среднестатистического неподготовленного клиента-мужчины. Поэтому советую делать ставку на лаконичность, которая ещё никого не подводила.

Советы по выбору костюма

Безусловно важно то, как костюм сидит. Если мы говорим о классических вариантах, то нужно обладать определёнными знаниями об «идеальной посадке». Здесь и соответствующая длина рукавов пиджака, и правильная длина брюк, и отсутствие излишнего натяжения по спине, и посадка плеча. С этими моментами всегда поможет опытный консультант в магазине.

Если же мы говорим про костюмы в авангардной ультрамодной версии, то здесь классические каноны посадки не работают, и руководствоваться нужно текущими трендами. А они сейчас говорят нам о том, что костюм должен выглядеть так, словно он вам велик, будто бы «с чужого плеча». Такова актуальная модная повестка.

Если вы не уверены в собственных знаниях о моде и стиле – обратитесь к специалисту или профильной литературе, так вы избежите ошибок и будете выглядеть безупречно.

Подводя итоги всему сказанному, хочется отметить, что затронутая тема, на самом деле, неисчерпаема и увлекательна. Сегодня модной индустрией предложено бесчисленное множество идей относительно того, как носить и с чем сочетать пиджаки и костюмы.

Можно пойти путём экспериментов. Примерить на себя новаторские прочтения классических моделей костюмов или брюк. Выглядеть модно, в соответствии с текущими трендами. Но также можно укрыться в спокойной гавани вечной классики, проверенной десятилетиями и базирующейся на опыте прошлых поколений.

Современная модная индустрия непредсказуема. Прогнозы давать сложно, однако одно можно утверждать точно: классический костюм или просто пиджак всегда останутся грамотной инвестицией в мужской гардероб. Какие бы тренды и новые модные веяния ни раскачивали корабль под названием «Мода».