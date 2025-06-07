Модель Сами Шин раскрыла правду о пластике груди

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, модель Сами Шин раскрыла правду о пластике тела. На соответствующие сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

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21-летняя наследница знаменитостей опубликовала фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором она запечатлела себя на камеру в голубом купальнике. При этом манекенщица сопроводила кадр скриншотом с вопросом подписчика о ее пластике груди.

Так, девушка рассказала, что в 2023 году вставила силиконовые импланты объемом 350 кубических сантиметров. При этом она уточнила, что выбрала импланты умеренного профиля, чтобы грудь выглядела максимально естественно.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Кайли Дженнер также неожиданно раскрыла детали о пластике тела.