Как носить этим летом нестандартную обувь

Летняя обувь — это не просто вопрос комфорта в жару. Это элемент образа, который может оживить самый простой наряд, сделать настроение ярче, а шаг — легче. Особенно сейчас, когда в моду вошли акценты, цвета, игра с формой и фактурой. Сандалии, босоножки, мюли и туфли-лодочки вовсе не обязаны сейчас быть просто удобными и практичными (сносу нет!). Обувь может быть игривой, элегантной, дерзкой, необычной — и при этом вполне носибельной. Стилист Маша Ведерникова дала советы, как выбрать нескучную пару и с чем ее носить, чтобы выглядеть стильно и актуально.

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Цветные сандалии — вместо нейтральных

Летняя капсула у многих состоит из базовых оттенков: белый, беж, хаки, деним. Отличный фон для яркой обуви.

«Вместо классических коричневых сандалий попробуйте мандариновые, бирюзовые, неоновые или малиновые. Даже простая белая рубашка и джинсовая юбка рядом с ними заиграет. Яркая обувь хороша и с однотонными платьями, джинсами, льняными костюмами. Все они, кстати, идеально вписываются в отпускной гардероб», — говорит эксперт.

Мюли интересной формы — городская эклектика

Мюли на невысоком каблуке — это не только тренд, но и удобный вариант для города. Они добавляют образу остроты и при этом визуально вытягивают ногу. Отлично сочетаются и с офисными брюками, и с летящими юбками.

Носите их с укороченными брюками, шортами-бермудами, юбкой-миди. А если надеть с пижамным комплектом из струящейся ткани — получится ультрасовременный образ в духе итальянских инфлюенсеров.

Балетки с «изюминкой» — возвращение романтики

Балетки снова в моде, но уже не в классическом виде. Ищите модели с графичным носком, ремешками, прозрачными вставками, необычной подошвой. Это идеальный компромисс между удобством и утонченностью.

«Сочетайте их с джинсами-бананами, платьями-комбинациями, костюмами из шорт и жакета. Хорошо работают с легкими пальто и тренчами в прохладные летние вечера», — объясняет стилист.

Летние сапоги и высокие сандалии — смелый шаг

Да, летом можно носить сапоги — если это перфорированная кожа, сетка или текстиль. Такая обувь создает модный контраст с открытой одеждой и делает образ более собранным. А высокие сандалии-гладиаторы возвращаются из 2000-х, но в более лаконичном виде — без излишней этники. Они замечательно смотрятся с платьями-рубашками, мини-юбками, шортами. Отличный выбор для музыкальных фестивалей и вечерних прогулок.

Обувь с металлическим блеском

Золото, серебро, бронза — все это теперь не только в серьгах и кольцах, но и на босоножках и кроссовках. Металлическая обувь стала самостоятельным акцентом, особенно в минималистичных образах.

С чем носить: с белыми или черными тотал-луками, с однотонными брючными костюмами, с платьями-комбинациями. Добавьте к образу одну-две детали в том же тоне (сережки, ремень, клатч), и получится собранный, дорогой образ.