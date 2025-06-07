Пластический хирург раскрыл стоимость «нового лица» Плющенко

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко удивил общественность, заявив о том, что сделал пластическую операцию у хирурга Тимура Хайдарова. 42-летний фигурист сделал несколько операций. Их стоимость в разговоре с URA.RU озвучила пластический хирург и врач-косметолог Натэла Гришина.

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«Если брать средние московские цены, то блефаропластика верхних и нижних век — порядка 300 тысяч рублей. Эндоскопический лифтинг лба — 300-500 тысяч рублей. Височный лифтинг — 300-500 тысяч рублей и выше. Средняя треть — примерно 500 тысяч рублей. В общей сложности получается где-то 1,5-2 млн рублей. Шлифовка порядка 30 тысяч рублей и экзосомы — 20», — рассказала эксперт.

Евгений Плющенко пока не стал вдаваться в подробности, зачем он решил лечь под нож хирурга. Но известно, что с Хайдаровым звездная семья дружит давно. У этого оскандалившегося врача в свое время оперировалась и супруга Плющенко — продюсер Яна Рудковская.

По ее словам, она осталась довольна результатом. Поэтому не исключено, что под нож к Хайдарову фигурист лег на условиях бартера или же просто бесплатно.