Екатерина Варнава снялась в платье с глубоким декольте

Звезда Comedy Woman и актриса Екатерина Варнава продемонстрировала фигуру в платье с глубоким декольте. Она опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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40-летняя Екатерина Варнава была запечатлена в черном макси-платье с глубоким декольте и открытой спиной, которое дополнила серебристыми босоножками на каблуках и браслетами. Телеведущая позировала с уложенными в локоны волосами и вечерним макияжем с черными стрелками и нюдовыми губами. Знаменитость кружилась перед камерой.

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В январе похудевшая Екатерина Варнава приняла участие в откровенной фотосессии. Артистка выложила снимок, где позировала перед камерой в молочном корсете, трусах, черном пальто и телесных чулках. Актриса добавила к наряду светлые туфли на каблуках со стразами и цепочку с кулоном. Визажист сделал телеведущей макияж с черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы в легкие локоны.

Позже Екатерина Варнава показала фрагмент занятий по танго с партнером. В кадре она исполнила несколько танцевальных движений. Однако поклонники не оценили талант актрисы и раскритиковали в комментариях.