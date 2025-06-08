Модель Кайли Дженнер сделала селфи в откровенном образе

Звезда реалити-шоу и модель Кайли Дженнер снялась без бюстагльтера. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Кайли Дженнер стояла перед зеркалом в черном шелковом халате, под который не стала надевать бюстгальтер. Модель была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем с тушью, румянами, контурингом и розовой матовой помадой.

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Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

В конце мая Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе пришли на матч Knicks vs. Pacers в Нью-Йорке. Звезды предпочли образы с оранжевыми бомберами и джинсами. Возлюбленные держались за руки и целовались.