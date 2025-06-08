Ольга Серябкина появилась на премии в откровенном платье

Экс-солистка группы SEREBRO и певица Ольга Серябкина появилась на публике в мини-платье с откровенным декольте. Знаменитость опубликовала кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ольга Серябкина стала гостьей церемонии вручения национальной музыкальной премии «Муз-ТВ», которая прошла в Москве. Певица предстала перед фотографами в розовом мини-платье с глубоким декольте и бежевых атласных туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в высокий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и нюдовой помадой.

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Недавно Ольга Серябкина показала, как провела майские праздники. Певица рассказала, что за выходные успела не только поработать, но и отдохнуть. На одном из кадров экс-солистка группы SEREBRO была запечатлена в крошечном желтом вязаном бикини с аппликацией в виде цветов и черных солнцезащитных очках. Поп-исполнительница предстала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость стояла в море боком к камере.

21 мая Ольга Серябкина стала гостьей премии телеканала RU.TV, которая состоялась в Live Arena. Певица появилась на закрытом мероприятии в полупрозрачном черном макси-платье с объемной юбкой и с маленькой сумкой в стразах. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж с угольно-черными стрелками и нюдовыми губами.