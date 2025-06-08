Жена футболиста Смолова восхитила фанатов выбором крошечного бикини

Жена футболиста Федора Смолова, модель и диджей Карина Истомина, показала фигуру в купальнике. Девушка опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото, сделанные во время отдыха с семьей на Мальдивах.

31-летняя Карина Истомина позировала перед зеркалом в черном крошечном бикини с золотыми бусинами. Диджей была запечатлена с собранными в хвост волосами и без макияжа. Жена Смолова также показала кадры с их дочерью Лорой.

«Купаемся, катаемся на велике, едим и играем в бридж», — подписала пост девушка.

© Газета.Ru

Летом 2023 года Карина Истомина вышла замуж за футболиста Федора Смолова. Модель поделилась фотографиями с росписи в социальных сетях. 21 сентября того же года девушка объявила о том, что они со спортсменом ждут ребенка. 15 ноября знаменитости сообщили, что у них родилась дочь Лора.

Позже Карина Истомина дала интервью журналистке Ксении Собчак. Модель рассказала о том, как Федор Смолов сделал ей предложение руки и сердца.

«Я узнала, что беременна, 23 марта, а 5 апреля мы сидели дома, смотрели сериал. И он мне кинул на Госуслуги… И мне пришло уведомление, что Федор Смолов предложил вступить в брак. В конце мая он мне подарил кольцо. Я вообще ни о чем не знала. Мы пошли гулять в Парк Горького, он встал на колено, сказал: «Я тебя очень люблю. Будешь моей женой?» Я говорю: «Буду», — сказала диджей.