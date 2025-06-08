Мария Шарапова поделилась кадрами в спортивном образе

Российская титулованная теннисистка Мария Шарапова продемонстрировала фигуру в велосипедках. Спортсменка опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Мария Шарапова стояла перед зеркалом в черном блузе с воланами на рукавах, которую дополнила велосипедками в тон и кольцами. Теннисистка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

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В апреле Мария Шарапова стала гостьей 11-й церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла в Санта-Монике. Спортсменка появилась на светском мероприятии в молочном комбинезоне с открытой спиной и широкими брюками. Теннисистка завершила образ атласными туфлями на каблуках в тон и золотыми массивными серьгами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с розовой помадой.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году в возрасте 32 лет. Спортсменка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также теннисистка — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде).