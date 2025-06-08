«Ангел» Victoria's Secret снялась в мини-платье

«Ангел» Victoria's Secret и модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в мини-платье без бюстгальтера. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Рози Хантингтон-Уайтли предстала перед камерой в молочном атласном мини-платье, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель добавила к образу серьги с бриллиантами, часы и кольца. Манекенщица уложила волосы в локоны и сделала макияж в нюдовых тонах.

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18 мая Рози Хантингтон-Уайтли посетила ужин Kering Women in Motion, который состоялся в Каннах. Она появилась на закрытом мероприятии в черном длинном платье-бюстье на шнуровке и туфлях на каблуках. Модель завершила образ бриллиантовыми серьгами и ожерельем. Возлюбленная Джейсона Стетхэма позировала перед фотографами с уложенными распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах.

21 мая Рози Хантингтон-Уайтли выложила фото, где предстала перед камерой в белом крошечном бикини, украшенном зелеными бусинами. Модель дополнила пляжный образ кепкой в тон Saint Laurent, массивным золотым браслетом и кулоном. На одном из снимков звезда подиумов лежала в шезлонге со стаканом холодного кофе.