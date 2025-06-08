Эксперты ответили, кто из российских звезд сделал пластику

Пластическая хирургия давно перестала быть табу в мире звезд. Более того, многие знаменитости и не скрывают, что прибегали к помощи хирургов, чтобы подкорректировать внешность. Хотя есть и те, кто утверждает, что у них «все свое, натуральное». Вместе со специалистами мы выяснили, кто и что делал со своим лицом из числа главных красавиц шоу-бизнеса. И кому из знаменитостей удалось улучшить свой внешний вид с помощью хирургии, а кто явно переборщил.

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Бывшая девушка Тимати не скрывает, что делала коррекцию губ и другие эстетические процедуры. По мнению специалистов, модель сохраняет баланс, избегая избыточной искусственности.

«Первое, что бросается в глаза - это впалые щеки. Возможно, девушка выполнила операцию по удалению комков Биша, но это не факт, так как с возрастом происходит естественная атрофия жировой ткани лица, поэтому данные изменения могли произойти сами собой. Также видны выраженные углы нижней челюсти, что выглядит очень эстетично, но не совсем естественно - такого эффекта можно добиться с помощью контурной пластики филлерами, с которыми обычно работают косметологи. Ну и конечно же, контурная пластика губ и инъекции ботулотоксином не испортили, а только улучшили внешний вид Решетовой. Считаю, что Анастасия выбрала прекрасных докторов и настоящих профессионалов своего дела, об этом говорит ее лицо», - прокомментировала пластический хирург Хабиба Магдиева.

Победительница конкурса «Мисс Россия – 2003» вот уже более 15 лет не выходит из поля зрения СМИ. Ее жизнь – это череда громких романов, скандалов, светских выходов. И уже давно не секрет, что грандиозные изменения во внешности Лопыревой не обошлись без хирургических вмешательств.

«Сейчас лицо девушки выглядит значительно похудевшим. А похудевшим оно выглядит не только потому, что Виктория скинула вес, но и за счет удаленных комков Биша. Несмотря на то что форма глаз у Виктории была всегда красивой, она не прошла стороной трендовую операцию под названием эндоскопическая подтяжка средней и верхней трети, которая придала Лопыревой более моложавый вид. Можно с уверенностью сказать, что за лицом звезда однозначно следит, обращаясь к косметологу, это можно заметить по отсутствию морщин, а также по идеальной форме губ. В целом, все хирургические вмешательства выглядят гармонично, не создают дисбаланс пропорций, а только подчеркивают природные достоинства девушки», - отметил пластический хирург Асланбек Сатыпалдиев.

Виктория Боня начала карьеру с участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2» и в итоге сумела превратить свою популярность в успешный бизнес и даже получила статус светской львицы международного уровня. За изменениями во внешности теледивы наблюдают сотни тысяч подписчиков, поэтому Виктории, конечно же, всегда нужно выглядеть на все 100%. Так что именно делала со своим лицом Виктория? О её пластической операции все знают, но что именно в себе меняла звезда, она никогда особо не раскрывала.

«В случае Виктории Бони мы видим косметологические вмешательства в виде инъекций гиалуроновой кислоты в губы. С объемным скулами и нижней челюстью девушки получилось добиться довольно гармоничных губ. Также изменения можно заметить в форме носа: скорее всего, выполнена ринопластика. А разрез глаз и положения бровей говорит об подтяжке верхней трети лица. Выполненные вмешательства не бросаются в глаза, поэтому можно сказать, что все операции и изменения вполне удачны», - дал свою оценку пластический хирург Юсифзаде Рауф.

Как отметил его коллега Артем Плакида, Виктория также сделала эндоскопический лифтинг, чтобы омолодиться без радикальных разрезов. Для тех, кто не в курсе, эндоскопический лифтинг — это современная методика подтяжки лица с использованием миниатюрной камеры (эндоскопа) и специальных инструментов. В отличие от классической подтяжки, требующей больших разрезов, эта процедура выполняется через несколько микроразрезов (3–5 мм), что сокращает реабилитацию и минимизирует рубцы. Процедура идеальна для пациентов в возрасте 35–50 лет с умеренным птозом (провисанием) тканей, как в случае с Боней.

Алена Шишкова – яркий пример той самой ухоженной красоты с акцентом на женственные образы. Модель не скрывает, что следит за собой с помощью косметологии, но избегает радикальных изменений, сохраняя естественность. Впрочем, без операций, по мнению специалиста, не обошлось.

Пластический хирург выделил две основные операции, которые изменили внешность Шишковой.

«Первая - это, конечно, ринопластика. Нос у Алены однозначно сделан, это можно заметить по тому, как он уменьшился с возрастом. Вторая ее операция, без которой, практически не обходится уже ни одна медийная молодая девушка в нынешних реалиях - это эндоскопическая подтяжка верхней и средней трети лица. Это можно понять по более приподнятым бровям и открытому взгляду Алены. Как и любая ухаживающая за собой девушка, Шишкова пользуется услугами косметолога, филлеры ей создали более четкий контур нижней челюсти и слегка заострили форму подбородка. Конечно же, не обошли стороной и губы, которые по меркам современных тенденций выглядят достаточно объемно. Но, если смотреть на все проведенные процедуры в комплексе, нельзя сказать, что она стала выглядеть хуже», - подытожил Асланбек Сатыпалдиев

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По наблюдениям пластического хирурга Асланбека Сатыпалдиева, в последнее время черты лица Оксаны приобрели более утончённые и выразительные очертания. Эта метаморфоза объясняется комплексным подходом к коррекции внешности: удаление комков Биша, хирургическая процедура по удалению жировых пакетов в скуловой зоне, регулярные инъекционные методики (ботокс, биоревитализация) и идеально рассчитанный объем губных филлеров.

«Главное достоинство проведенных процедур – их незаметность. Все изменения работают на усиление природной гармонии черт, а не на создание нового лица. Отсутствие морщин при сохранении естественной мимики, четкий контур без эффекта «маски», пропорционально увеличенные губы – всё говорит о грамотном планировании коррекции у высококлассных специалистов», – подчеркнул эксперт.

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