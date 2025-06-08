Певица Рита Ора выложила фото в бюстгальтере и микрошортах

Певица Рита Ора продемонстрировала ягодицы в микрошортах. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя Рита Ора была запечатлена в леопардовом комплекте белья, полосатых облегающих микрошортах и черных гетрах. Певица добавила к образу цепочку с крестом, кожаные перчатки, серебристые кроссовки и браслеты. Поп-исполнительница позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, розовыми блестящими тенями и помадой.

© Газета.Ru

В апреле Рита Ора выступила на разогреве у Кайли Миноуг на концерте в Майами. Певица вышла на сцену в молочном облегающем комбинезоне с прозрачным кружевом и атласными вставками. Поп-исполнительница также надела золотые массивные браслеты и кольца. Стилист уложил волосы знаменитости в локоны, а визажист сделал ей макияж с розовыми блестящими тенями, румянами, контурингом и матовой помадой.

В мае Рита Ора снялась в серебристом атласном корсете со шнуровкой, который сочетала с серой прозрачной юбкой с разрезом до бедра. Певица также надела серьги, массивное колье-цепь, браслеты и кольца.