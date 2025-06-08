Ким Кардашьян попозировала в откровенном лифе

Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян снялась в лифе бикини. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя Ким Кардашьян стояла в гардеробной в белом образе, который состоял из крошечного лифа бикини и облегающей макси-юбки. Модель позировала с собранными волосами в пучок и без косметики.

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13 мая Ким Кардашьян прибыла в парижский суд, чтобы дать показания по делу об ограблении, которое произошло в 2016 году. Модель появилась на заседании в черном костюме, туфлях на каблуках и драгоценных украшениях: колье с бриллиантами Samer Halimeh New York за $3 миллиона, каффе Briony Raymond за $8100, бриллиантовых серьгах, браслете на щиколотку и кольце. По информации журналистов, стоимость полного образа бизнесвумен составляет около $6 миллионов. Инсайдер Daily Mail сообщил, что Кардашьян своим нарядом хотела поиздеваться над преступниками.

22 мая модель показала видео, где ей вручают диплом юриста. Кардашьян выбрала для мероприятия серый свитер, кожаную мини-юбку, колготки и белые туфли на каблуках. Звезда реалити-шоу распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах. На торжественной церемонии также присутствовали дети бизнесвумен и сестра Хлои Кардашьян.