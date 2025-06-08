Ксения Собчак выложила фото в модном образе

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак продемонстрировала фигуру в кожаном платье с галстуком. Звезда опубликовала фото в своем Telegram-канале.

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43-летняя Ксения Собчак позировала в белой рубашке Sashaverse с черным галстуком Saint Laurent, кожаном платье-бюстье Maison Margiela и туфлях на каблуках Ferragamo. Журналистка добавила к образу солнцезащитные очки Celine, серьги, браслет Chanel и сумку Loewe в виде клубники. Телеведущая была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем в нюдовых тонах.

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В мае Ксения Собчак высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) покупателей трендовых брелоков в виде монстров. Журналистка рассказала, что ей подарили плюшевую игрушку Лабубу с кроличьими ушками и мехом от пекинского бренда Pop Mart, сидящую в банке из-под Coca-Cola. Знаменитость призналась, что осталась недовольна презентом. Телеведущая раскритиковала людей, которые покупают трендовые аксессуары.

«Вдумайтесь, насколько мы все стали инфантильными, что теткам за сорок дарят это с убеждением, что это сейчас самая модная ерунда. Даже если вам тридцать, это уровень инфантильности просто», — высказалась звезда.