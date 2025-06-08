Торт в виде ягодиц: модель поделилась кадрами со своего дня рождения

Модель и актриса Эмили Ратаковски в откровенном топе снялась с тортом в виде ягодиц. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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34-летняя Эмили Ратаковски организовала вечеринку по случаю своего дня рождения, куда пригласила друзей. Модель выбрала для мероприятия разноцветный костюм, который состоял из топа с вырезом и бриджей. Манекенщица распустила волосы и сделала вечерний макияж. Знаменитость позировала с тортом в виде ягодиц.

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В феврале 2018 года Эмили Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда после нескольких месяцев отношений. В 2021 году в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестром. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим супругом. Причиной развода послужили постоянные измены со стороны продюсера.

12 мая Ратаковски поделилась снимками, на которых позировала вместе со своим сыном Сильвестром. Манекенщица также показала кадр, где была запечатлена будучи беременной. Звезда подиумов стояла перед зеркалом в черных стрингах в ванной.