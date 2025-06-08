Майли Сайрус вышла на публику в «голом» платье с бахромой

Певица и актриса Майли Сайрус появилась на публике в «голом» платье с бахромой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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32-летняя Майли Сайрус была запечатлена перед премьерой своего нового альбома Something Beautiful 6 июня в Нью-Йорке. Певица появилась на мероприятии, проходившем в рамках фестиваля Tribeca в театре Beacon. Поп-исполнительница выбрала прозрачное сетчатое макси-платье с бахромой, украшенное стразами. Знаменитость также надела телесное боди, шаль с бахромой, серьги с бриллиантами и кольцо. Визажист сделал артистке макияж с угольно-черными стрелками и персиковым блеском для губ, а стилист уложил волосы в локоны.

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6 мая папарацци подловили Майли Сайрус в Нью-Йорке. Певица была запечатлена в белом топе с вырезом до груди, черном жакете, широких брюках, солнцезащитных очках, кожаных перчатках и остроносых туфлях на каблуках. Поп-исполнительнице уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле с розовым блеском.

До этого Майли Сайрус стала гостьей 97-й церемонии вручения премии «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе. Певица позировала перед фотографами в черном макси-платье Alexander McQueen с прозрачной юбкой, украшенной пайетками.