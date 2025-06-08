Полина Гагарина похвасталась спортивной фигурой

Певица Полина Гагарина снялась в топе-бандо и шортах. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Полина Гагарина продемонстрировала фигуру в зеленом топе-бандо и черных коротких шортах, которые дополнила белой кепкой и светлыми кроссовками с розовой подошвой. Певица была запечатлена с собранными в пучок волосами и без макияжа. Поп-исполнительница занималась боксом.

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В феврале Полина Гагарина выложила в личный блог видео, где предстала перед камерой в черном облегающем комбинезоне с глубоким декольте, который дополнила поясом и массивными серьгами. Артистка также надела туфли на каблуках в тон. Поп-исполнительнице сделали вечерний макияж и уложили волосы назад. Знаменитость танцевала в гримерной.

В апреле Полина Гагарина снялась после тренировки. Певица стояла перед зеркалом в черной спортивной форме, которая состояла из топа и велосипедок. Поп-исполнительница также надела белые кроссовки с желто-розовой подошвой. Артистка собрала волосы в хвост и отказалась от макияжа.