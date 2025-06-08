Три нюанса при выборе белых брюк на лето

Прибавить элегантности, а не лишних кило: 3 нюанса при выборе белых брюк на лето
Белый цвет будто создан для жаркого лета. Он всегда смотрится элегантно и празднично. Особенной популярностью у дам всех возрастов пользуются белые брюки. В ТЦ и на маркетплейсах можно подобрать любую модель по приемлемой стоимости. Но при покупке ориентироваться лучше не на броские фото и знаменитый бренд, а на собственные параметры. Неудачный вариант не украсит, а исказит очертания фигуры. Главная опасность белого в том, что он способен полнить. Стилист Анна Савельева в беседе с WomanHit перечислила три основных правила выбора светлых брюк.
Тонкая и прозрачная ткань — табу
Брюки из тонкого материала, особенно белые, позволительно носить только очень стройным леди с идеальными формами и без намека на целлюлит. Остальным лучше отдать предпочтение более плотным моделям.
Акцент — на талию
Стилист советует остановить выбор на брюках с завышенной линией талии. Особенно это касается обладательниц грушевидной фигуры.
«Завышенная талия всегда выигрышно смотрится и подчеркивает силуэт, вытягивает ноги», — напоминает Савельева.
Нужный оттенок белого и фасон
Эксперт считает, что от яркого, кипельно белого лучше отказаться. У этого цвета есть масса более интересных и спокойных вариаций.
«Я бы предложила кремовые оттенки, бежевые. Они более актуальны», — говорит Анна.
Что касается кроя, то облегающие светлые брюки зрелым женщинам, увы, не к лицу.
Зато широкие, прямые с высокой посадкой и широким поясом сделает ноги «бесконечными», подчеркнет талию, сделав образ более органичным.