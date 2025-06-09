53-летняя Дженни Гарт снялась в нижнем белье для модного бренда

Американская телевизионная актриса и режиссер Дженни Гарт впервые приняла участие в откровенной съемке для модного бренда. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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53-летняя звезда популярного сериала «Беверли-Хиллз 90210» снялась для марки нижнего белья Thirdlove. Так, она попозировала перед камерой в белом бюстгальтере и трусах со средней посадкой. Кроме того, знаменитость предстала в комплекте телесного цвета и голубой рубашке, приспустив ее с плеч.

© Lenta.ru

«Никогда не думала, что буду делать свою первую съемку нижнего белья в 53... Я никогда не чувствовала себя более уверенно или комфортно в своей коже. Я горжусь тем, что являюсь частью этого момента — не только потому, что для меня это первый опыт, но и потому, что это бренд, который искренне поддерживает женщин на каждом этапе жизни, включая менопаузу», — подписала артистка пост.

В октябре прошлого года коллега Дженни Гарт по сериалу «Беверли-Хиллз 90210», американская актриса Тори Спеллинг напугала фанатов своей внешностью на фото.