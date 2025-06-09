53-летняя телезвезда удивила смелым выбором пляжного наряда

Британская ведущая Лиза Сноудон снялась в бикини и поделилась видео с подписчиками. Публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя телезвезда станцевала на камеру в красно-розовом бикини с анималистичным принтом. Она также надела парео с аналогичной расцветкой и солнцезащитные очки. При этом волосы знаменитость распустила, а от макияжа отказалась.

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Известно, что Сноудон отдыхает на курорте Саленто в Италии.

Ранее в июне 59-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике. Звезда фильма «Строго конфиденциально» Элизабет Херли поделилась в сторис снимком в купальнике бирюзового цвета.