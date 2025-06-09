Тимоти Шаламе задумался о съемках для бренда нижнего белья Ким Кардашьян

Lenta.ru

Франко-американский актер и кинопродюсер Тимоти Шаламе задумался о съемках для бренда нижнего белья Skims, создательницей которого является американская телезвезда Ким Кардашьян. Об этом сообщает The Sun.

Шаламе задумался о съемках для бренда нижнего белья Кардашьян
© globallookpress.com

Анонимный инсайдер рассказал, что актер серьезно рассматривает возможность заключить контракт на 1,2 миллиона долларов с сестрой своей возлюбленной, бизнесвумен Кайли Дженнер.

«Ким любит Тимоти. Она считает, что у него отличный стиль, и его популярность будет только расти», — отметил собеседник журналистов.

По данным издания, Шаламе планирует принять участие в подготовке к выпуску новой коллекции Skims, презентация которой запланирована на конец этого лета.

«Тимоти любит Skims и вещи, которые создает Ким, поэтому он определенно заинтересован. В последнее время он много общается с ней, желая узнать все о бренде, его планах и будущем», — объяснил инсайдер.

Ранее сообщалось, что Шаламе ошеломил публику многомиллионными нарядами на баскетбольных матчах.