Клуни снова предстал с седыми волосами после неудачного окрашивания

64-летний Джордж Клуни вернулся к своему фирменному цвету волос, чем несказанно обрадовал фанатов. Теперь артист снова щеголяет со своей роскошной сединой, которая более чем гармонично сочетается с аристократичными чертами лица и карими глазами.

А ведь несколько месяцев назад красавчика массово травили в Сети за неудачное окрашивание. Тогда он появился на публике с темными волосами и неестественным загаром с оранжевым оттенком. Даже преданные поклонники признали, что хуже образа было просто не придумать. Клуни выглядел худшей версией себя.

Однако теперь все стало на круги своя. Актер посетил церемонию премии «Тони», где предстал с привычной сединой. Для выхода в свет он вырал черный смокинг, а его супруга Амаль блистала в роскошномм платье из бисера с романтичной прической с волнистыми локонами.

К слову, Клуни сам и не испортил бы свои чудесные седые волосы краской, если бы не роль в бродвейском шоу Good Night And Good Luck, где тот играл журналиста Эдварда Марроу. Как только надобность в сохранении сценического образа отпала, артист сразу поспешил смыть чужеродный темно-русый оттенок, пишет Dailymail.