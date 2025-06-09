В чем польза водорослей для молодости и красоты

Восьмого июня отмечают Всемирный день океанов. Хороший повод вспомнить, как морская стихия помогает сохранить и приумножить нашу красоту.

Первые жители океана

Три миллиарда лет назад море создало первую форму жизни на Земле — одноклеточные голубые водоросли. Фотосинтезируя, они наполнили земную атмосферу кислородом, а затем и озоном. Сегодня моря и океаны занимают более семидесяти процентов поверхности Земли и выделяют больше кислорода, чем все наземные растения. Они являются исключительным резервуаром биоразнообразия и активных молекул, необходимых для нашего здоровья и красоты. О пользе морской воды и водорослей знали еще древние греки и римляне. Но настоящий всплеск интереса к таким компонентам случился в середине девятнадцатого века, когда их эффективность обосновали французские и английские врачи.

Один за другим в Европе начали открываться центры талассотерапии, где пациентам предлагали морские обертывания, ванны, маски и другие процедуры. И сегодня концепция некоторых бьютибрендов (Thalion, Thalgo, Phytomer) полностью строится на использовании ингредиентов с морских глубин.

Одной «крови» с человеком

Всем известно, что водоросли содержат йод, но им список не ограничивается. Они богаты кальцием, магнием, железом, витаминами, антиоксидантами и полисахаридами. Причем концентрация этих веществ значительно выше, чем у растений с суши. Ученые объясняют это так: с одной стороны, водоросли защищены толщей воды от негативных экологических факторов и могут лучше сохранять свои ресурсы. С другой — они выживают в экстремальных условиях (течения, низкие температуры, слабая освещенность, отсутствие кислорода, высокая концентрация соли, гипербарическое давление), которые развивают в них колоссальную жизнестойкость. Кроме того, химический состав водорослей схож с плазмой человеческой крови, поэтому их экстракты хорошо усваиваются клетками кожи и могут решать самые разные проблемы.

От морской капусты — до каррагена

На сегодняшний день науке известно двадцать пять тысяч видов водорослей, но в косметических целях активно применяется около сорока. Интересно, что водоросли в косметике могут занимать значительную часть состава — 5—7 процентов от общего объема средства.

По цвету и назначению «подземный огород» делится на три больших семейства: бурые (самые многочисленные), зеленые (живущие на поверхности воды) и красные (обитающие глубоко в ее толще).

К бурым относятся фукус, ламинария, вакаме и гигантские водоросли (ацетабулярия, макроцистис). Фукус славится высоким содержанием фукоидана — вещества с мощным противовоспалительным действием, которое помогает бороться с раздражением и покраснением, — ищите его в гаммах для проблемной кожи. Ламинария, известная также как морская капуста, обладает лимфодренажным действием, она встречается во многих средствах против отеков и целлюлита. Курс водорослевых обертываний — проверенный способ сделать фигуру более подтянутой, а кожу тела упругой.

Зеленые водоросли — настоящий кладезь витаминов и питательных веществ. Так, спирулина как главный представитель этого вида является одной из самых богатых по составу. В ней содержатся: аминокислоты, комплекс витаминов группы B, жирные кислоты (омега−3, омега−6, линолевая, олеиновая, стеариновая, пальмитиновая), минералы (калий, железо, фосфор, медь, марганец, магний), а также мощный антиоксидант фикоцианинолин.

Красные водоросли (порфира, карраген, или ирландский мох, литотамниум) обладают увлажняющими, омолаживающими и пленкообразующими свойствами. Анфельция известна своей способностью образовывать гелеобразную текстуру, что делает ее незаменимой в производстве масок и сывороток. Карраген создает на коже защитную пленку, которая удерживает влагу и защищает от внешних воздействий. Экстракт порфиры стимулирует синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, поэтому его часто включают в антивозрастные формулы.

Итак, каждый вид водорослей вносит свой уникальный вклад в создание эффективных косметических формул, направленных на решение конкретных проблем кожи: от обезвоживания и тусклости до воспалений и возрастных изменений