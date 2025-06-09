Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара похвасталась фигурой в откровенном образе. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость снялась в черных плавках-стрингах, лежа на шезлонге у бассейна. На размещенном кадре видно, что телезвезда отказалась от макияжа и укладки, распустив волосы.

«Лето пришло», — подписала она публикацию, которая набрала десятки тысяч лайков.

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На публикацию Вергары обратила внимание и супермодель Хайди Клум.

«Приходи в гости. Я занимаюсь тем же — загораю», — написала манекенщица в комментариях под фото.

В мае Вергара пришла на Гран-при «Формулы-1» в откровенном наряде. Тогда актриса посетила гонку в джинсах с расклешенными штанинами и полупрозрачном корсете.