Семенович восхитила фанатов откровенным образом в купальнике

Российская экс-фигуристка Анна Семенович показала фигуру в купальнике после похудения. Сторис появилась ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 2,1 миллиона пользователей сети.

45-летняя бывшая солистка поп-группы «Блестящие» запечатлела себя в зеркало в бикини черного цвета и клетчатой розовой накидке.

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«Ну что за стройняшка? Я очень довольна своим похудением. Фигура огонь», — подписала видео знаменитость.

Известно, что певица отдыхает в Турции в компании жениха.

Ранее Семенович также опубликовала видео в купальнике на отдыхе. Знаменитость разместила кадры, на которых позировала в цветном изделии.