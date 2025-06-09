Стресс или новый имидж: что случилось с внешностью Веры Брежневой

Покинувшая Россию экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева стала героиней очередного скандала. 43-летняя артистка решила показать свою стройную фигуру, однако поклонники уличили ее в обратном: блондинка из «золотого состава» потеряла былую грацию и изящность.

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Вера Брежнева многие годы считалась одной из самых красивых и притягательных артисток российского шоу-бизнеса.

Но недавно поклонники знаменитости испытали настоящий шок. На опубликованных певицей кадрах с танцевальной тренировки вместо стройной блондинки перед камерой предстала женщина с пышными формами.

После обрушившегося шквала критики, Брежнева рассказала, что почти год заедала стресс. Артистка отметила, что вместо режима у нее было «беспорядочное питание». Вот и формы слегка округлились. При этом Вера с гордостью заявила: это она еще постройнела и смогла привести тело в былой вид.

Однако фанаты уверены: развод с продюсером Константином Меладзе не пошел звезде на пользу. Она еще не пришла в себя после пережитого. До той красотки, что покоряла российскую аудиторию, ей ещё далеко.

Конфуз на фестивале

О том, что сейчас 43-летняя Брежнева пребывает не в самой лучшей своей форме, поклонники отметили еще несколько недель назад. На красную дорожку Каннского фестиваля певица прибыла в голубом вечернем платье в пол, расшитом кристаллами и павлиньими перьями.

Но внимание привлекла не сама артистка, решившая выйти в свет спустя почти три года, а ее заметно увеличившиеся формы.

По мнению пользователей сети, исполнительница выбрала платье не по размеру и выглядела в нем нелепо. Она постоянно подтягивала декольте, из которого так и норовила выпрыгнуть пышная грудь. Поклонники Брежневой отметили, что певице стоило выбрать наряд на размер больше и не пытаться «втиснуться» в модельные параметры.

Париж и скрытность

На Парижской неделе моды Вера Брежнева тоже не смогла блеснуть стройной фигурой. Чтобы скрыть заметно располневшие бока, она надела полностью закрытый наряд. Однако замаскировать изменения во внешности не вышло: фанаты не оценили преображения звезды и назвали ее в таком образе «60-летней Матреной».

Публика припомнила, что еще несколько лет назад певица щеголяла по красным дорожкам в откровенных нарядах, не стеснялась своей внешности и демонстрировала стройные ноги и накачанный пресс. Видимо, теперь им придется любоваться стройной Верой лишь на фото.

Лицо не пионерки

Внешность Веры Брежневой давно стала предметом обсуждений среди фанатов. Сначала ею восхищались и старались на нее походить, а потом стали обвинять в неухоженности и излишней естественности.

Так, в 2023 году артистка опубликовала снимок с «голым» лицом. Брежнева сняла себя без косметики и фильтров, за что нарвалась на критику.

Пользователи сети осудили артистку за плохой внешний вид. Многие подчеркнули, что, отказавшись петь и жить в России, знаменитость потеряла значительную часть дохода. Это стало поводом для переживаний и, несомненно, отразилось на внешности Веры.

Преданные фанаты обратили внимание, что звезда заметно постарела, не следит за собой и утратила былой лоск и притягательность.

© Соцсети

Сама певица на оскорбления ответила просто. Брежнева пояснила, что после начала СВО стала много переживать и беспокоиться за свою страну. Более того, звезда часто плачет и испытывает сильнейшее моральное потрясение. Вот и внешность отвечает изменениями.

Но поклонникам все равно: они требуют от артистки, признанной много лет назад «Самой сексуальной женщиной России», былой жизнерадостности, страсти и изящности.

Все под откос

В 2022 году после начала спецоперации Вера Брежнева покинула Россию. Она осудила решение властей и заявила, что больше никогда не станет петь на русском языке. В конце 2023 года блондинка ошарашила поклонников новым откровением: она рассталась с мужем, продюсером Константином Меладзе.

Причины расставания пары остались в тайне ото всех. Вот только спустя некоторое время Константин Меладзе в своем личном блоге заявил, что принял решение распустить группу «ВИА Гра», наполненную «надеждой, Верой и любовью».

После этого карьера певицы пошла под откос. Брежневой пришлось уйти в тень на неограниченный срок. Она отметила, что пока не может радовать публику, поскольку сама очень переживает и грустит.

В конце 2024 года знаменитость возобновила карьеру. Новые песни Брежнева по-прежнему не выпускает. Она зарабатывает на старых хитах, готова выступать в полупустых залах и не комментирует вопросы о возвращении в Россию.