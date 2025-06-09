Pinterest опубликовал отчет о главных летних трендах 2025 года

Лето 2025 года обещает стать временем осознанности и гармонии с природой. Согласно отчету Pinterest, главной темой сезона станет цифровая детоксикация — стремление людей отключиться от гаджетов и вернуться к простым радостям жизни. Молодое поколение, особенно зумеры, переосмысливает приоритеты, выбирая активный отдых, экологичный стиль и финансовую грамотность. В этой статье мы разберем ключевые тренды лета 2025 года, которые вдохновляют миллионы пользователей по всему миру.

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Цифровой детокс

Современный мир переполнен информацией, и люди все чаще ищут способы освободиться от цифрового шума. Pinterest зафиксировал рост интереса к цифровой детоксикации: поисковые запросы, связанные с этой темой, выросли на 273%, а идеи для цифрового детокса — на 72%. Пользователи хотят проводить больше времени на природе, наслаждаясь прогулками, пикниками и общением без смартфонов.

Особое внимание привлекает эстетика загородной жизни, вдохновленная образом Марты Стюарт. Поисковые запросы, связанные с этой темой, взлетели на рекордные 2889%. Люди ищут идеи для создания уюта в стиле фермерского дома, используя натуральные материалы — дерево, кирпич, винтажные предметы. Тренд на homesteading, или жизнь в гармонии с природой, также набирает популярность: запросы выросли на 201%.

Экономный декор и осознанное потребление

Зумеры продолжают развивать финансовую грамотность, что отражается в их подходе к оформлению пространства. Поисковые запросы «экономный декор» и «экономный декор комнаты» становятся все более популярными. Молодежь предпочитает бюджетные, но стильные решения: переработка старой мебели, использование винтажных находок и создание декора своими руками.

Кроме того, пользователи Pinterest активно ищут рецепты летних детокс-напитков, которые помогают поддерживать здоровье и энергию. Эти напитки, часто приготовленные из натуральных ингредиентов, таких как травы, фрукты и овощи, идеально вписываются в концепцию осознанного образа жизни.

Модные тренды

В моде продолжает доминировать эстетика бохо, которая обрела новую жизнь после дебютной коллекции Чемены Камали для Chloé: свободные силуэты, натуральные ткани и легкая небрежность. Особенно популярны короткие платья крючком, поиск которых вырос на 2030%.

Главным цветом сезона обещает стать укропно-зеленый — свежий, природный оттенок, который символизирует гармонию и спокойствие. Поисковые запросы «зеленые джинсы» выросли на 1627%. Укропно-зеленый добавляет яркости, но при этом остается универсальным, сочетаясь с нейтральными и пастельными тонами.

Красота и здоровье

Тренды в уходе за собой также следуют идее естественности. Основательница бренда Don't Touch My Skin Адэль Мифтахова выделила ресвератрол как один из главных ингредиентов 2025 года. Этот компонент, известный своими антиоксидантными свойствами, привлек внимание ученых благодаря способности продлевать жизнь клеток (в исследованиях на дрожжах). В косметике ресвератрол помогает защищать кожу от старения, улучшая ее тонус и сияние.

Летние тенденции 2025 года отражают глобальное желание людей вернуться к истокам — к природе, простоте и осознанности. Цифровой детокс помогает справиться с перегрузкой информацией, а интерес к загородной эстетике и экономному декору говорит о стремлении к устойчивому образу жизни. В моде и уходе за собой акцент делается на натуральность и индивидуальность.

Зумеры, как движущая сила этих изменений, показывают, что можно сочетать стиль, экологичность и финансовую ответственность. Их выбор — это не просто мода, а философия, которая вдохновляет на более внимательное отношение к себе и миру вокруг.