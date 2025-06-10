В России продолжают скупать одежду Uniqlo, несмотря на уход бренда

Лидерство компании Uniqlo в трансграничной торговле в России объясняется тем, что у японского бренда изначально не было достойной замены, говорят эксперты. Компания одной из последних приостановила деятельность в России — в марте 2022 года. Основатель торговой сети Тадаси Янаи тогда заявил: «Одежда — это жизненная необходимость, и народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы». Впрочем, марка в итоге не выдержала волны протестов у офисов компании, и в августе 2023-го окончательно расторгла договоры аренды помещений.

Убытки Uniqlo после закрытия всех 50 магазинов в России могли составить 150-170 млн долларов. При этом юрлицо ООО «Юникло (Рус)» остается действующим. Часть помещений Uniqlo в 2023 году заняла российская компания «Трейд менеджмент», открыв магазины под новым брендом Just Clothes. Визуально отечественный бренд скопировал айдентику вывески Uniqlo и концептуально тоже напоминал японскую марку. Однако клиент на подмену не купился — цена и качество уступали японскому бренду. В итоге восемь из 13 магазинов Just Clothes из полноценных торговых точек превратились в крошечные отделы.

Продолжает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин:

— Когда западные бренды уходили с рынка, у той же Zara, например, появились бренды-заменители, которые, по сути, предлагали посетителям похожие товары, я говорю про Maag, Dub, Vilet. Они на себя перетянули часть аудитории, часть людей, которые покупали классическую Zara. Если говорить про Uniqlo, то они не открывали похожих магазинов и опыт открытия магазинов, которые под них мимикрировали, я говорю про Just Clothes, был неуспешным, то есть аудитория сохраняла лояльность ушедшему бренду. Как только появилась возможность покупать, они покупали оригинальные вещи с помощью маркетплейсов или онлайн-каналов. Я думаю, если у нас появится обратный заход таких брендов, как Zara, люди станут больше покупать в офлайн-магазинах.

— Сможем ли мы вернуться к показателям докризисного 2021 года?

— Я думаю, нет, в ближайшее время не вернемся. И даже если смотреть на такой показатель, как посещаемость, это минус 20%, а про обороты, особенно в офлайне, и говорить грустно.

В этом году оборот российского рынка трансграничной интернет-торговли может увеличиться почти на 23% по сравнению с предыдущим годом. Кстати, на маркетплейсах можно приобрести продукцию под логотипом Uniqlo, внешне совершенно похожую на товары ушедшей из России компании. На Lamoda доступны к покупке женская, мужская и детская коллекции. Стоимость вещей стартует от 300 рублей, самый высокий ценник — 7 тысяч рублей за пуховик. На «Яндекс Маркете», Ozon и Wildberries самая дорогая верхняя зимняя одежда стоит в районе 30 тысяч. При этом в оригинальности усомниться трудно, логистика давно налажена, отмечает президент Baon Илья Ярошенко:

Илья Ярошенко президент Baon «Завозить можно через байеров или глобальные доставки. Все сервисы по доставке уже наладили этот канал, можно оплатить, привезти на какой-то склад за рубежом, потом сюда это доставляется. Если это посылка до 200 евро, ввозится беспошлинно. Наверное, можно раздробить на несколько посылок».

О популярности японского бренда у российских покупателей рассказывает руководитель внешних коммуникаций CDEK.Shopping Екатерина Зубенина:

Екатерина Зубенина руководитель внешних коммуникаций CDEK.Shopping «Uniqlo выкупают и доставляют из официальных магазинов и с популярных маркетплейсов, например хороший ассортимент представлен на Poison. Россияне предпочитают Uniqlo из-за базовой палитры, качественных и натуральных материалов и доступной цены. Также обычно высокой популярностью у нас пользуются лимитированные коллекции и коллаборации. Например, недавно Uniqlo анонсировал лимитированную коллекцию с Хаяо Миядзаки, которую мы очень ждем к релизу».

Недавнее изменение геополитической обстановки дало надежду на возвращение ушедших компаний. Ряд брендов, а именно Intel, Microsoft, LG, Hyundai, Louis Vuitton, Chanel, IKEA и другие, зарегистрировали свои товарные знаки в России, но официальных заявлений не было. Эксперты связали это с необходимостью сохранения авторских прав на свою продукцию и борьбы с контрафактом. А в мае президент Владимир Путин подчеркнул, что пускать обратно зарубежных производителей стоит только в случае выгоды, а преимущество должно быть у отечественных фирм, которые к тому же заняли большую часть торговых площадей. Сам глава японской компании Uniqlo Тадаси Янаи недавно заявил, что дал слово не возвращаться на российский рынок.