Российская певица Рита Дакота рассказала о влиянии неудачной пластики на беременность. Соответствующие посты появились в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 2,9 миллиона подписчиков.

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35-летняя исполнительница заявила, что хочет завести второго ребенка с новым мужем. Однако звезде приходится откладывать беременность, поскольку ей требуется исправить последствия процедуры «лисьи глазки» (изменение формы век и наклона бровей с целью создания миндалевидного разреза глаз с приподнятыми внешними уголками).

«Это моя боль. Пока склоняюсь к тому, чтобы исправить эти косяки и потом беременеть. Потому что иначе мне минимум два года ходить в очках», — пояснила артистка.

В мае Рита Дакота показала последствия неудачной пластической операции на лице со словами «покусанная пчелами алкоголичка».