Наталья Поклонская резко сменила имидж

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала фото, на котором видна резкая смена имиджа. Раньше она придерживалась строгого стиля, но после ухода из нижней палаты парламента ее стали все чаще замечать в неформальных нарядах в стиле бохо. При этом волосы бывший прокурор укладывала по-прежнему и лишь изредка ради фотосессий примеряла этнические образы. Однако на выложенном 9 июня снимке видно, что Поклонская кардинально сменила имидж.

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На опубликованном фото волосы экс-прокурора заплетены в длинные афрокосы. Одета она в черный топ с открытыми плечами и юбку сине-зеленого цвета с растительным орнаментом.

Известно, что после ухода из публичной политики Наталья Поклонская почти перестала поздравлять подписчиков с христианскими праздниками, занялась изучением эзотерики и написала книгу «Мысли вслух», где рассуждала о политеизме и различных духовных практиках.