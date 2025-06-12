Топ-15 средств для проблемной кожи

Неважно, один предательский прыщик или сверкающий от себума нос: нюансы кожи в любом виде могут испортить настроение и привести к сеансу самокопания перед зеркалом. Придержите руки, мы нашли 15 средств, которые помогут привести лицо в состояние спокойствия.

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Матирующий флюид для сужения пор Fluide Matifiant Réducteur de Pores, Derm Acte

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При регулярном использовании заметно сокращает количество жирного блеска и визуально сглаживает текстуру. Но это не всё. В составе есть ещё и азелаиновая кислота, которая работает с пигментацией и осветляет постакне. Комплекс тетрапептидов и трипептидов отвечает за ускоренную регенерацию клеток, плотность кожи и её тонус.

Сыворотка для сужения пор Antibac, Dr. Oracle

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Популярный корейский формат — ампула, в которой сконцентрированы важные для здоровья кожи активы. В этой версии есть матирующий комплекс, который буквально подавляет фермент, отвечающий за выработку себума. Зелёный чай, центелла азиатская и чайное дерево решают ещё один комплекс задач: от борьбы с воспалениями до увлажнения без липкости.

Обновляющий дневной крем «Ниацинамид, рейши, зелёный чай и эхинацея», Grown Alchemist

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Укрепляет естественные барьерные функции кожи: то есть не позволяет вредным факторам окружающей среды наносить вред или стимулировать преждевременное старение. Ниацинамид защищает от свободных радикалов и препятствует потере влаги, а экстракты рейши и зелёного чая дают дополнительную антиоксидантную защиту.

Крем Zen Skin Forget-Me-Red, Heleo4

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Сложная формула активов обеспечивает настоящее антимикробное и иммуностимулирующее воздействие. Здесь есть лизаты для восстановления микробиома кожи, пептид для уменьшения глубины морщин и быстрого заживления повреждений и молочный протеин для мощного антиоксидантного действия. Буквально коктейль в честь здоровой кожи.

Тонер-пэды с чайным деревом, Dr.Ceuracle

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Одновременно и SOS-средство, и профилактическая банка на каждый день. Пэды пропитаны PHA- и BHA-кислотами, ниацинамидом и пантенолом. Можно разрезать каждый на несколько кусочков и наносить прицельно на беспокоящие зоны, а можно протирать лицо полностью. И даже использовать как классическую тканевую маску!

Увлажняющий крем-гель Salises, Sesderma

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Активы помещены в специальные капсулы-липосомы, которые быстро проникают в нужные слои кожи и высвобождают все полезные компоненты. Это помогает крему работать не поверхностно, а прицельно и эффективно: и запускать процесс эксфолиации, и регулировать выработку себума, и увлажнять.

Крем Sebiaclear, SVR

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Страдающие от постакне и вечных чёрных точек — сюда! У этого крема лёгкая гелевая текстура, после которой нет ощущения липкости и жирности. Зато есть активы в виде ниацинамида, салициловой и PHA-кислот. Последняя стимулирует естественный процесс обновления клеток, поэтому поры и покраснения становятся менее заметными.

Бустер Retinol MLP Triple Action PRO AGE, Klapp

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Тройной ретиноловый комплекс для мощного и довольно быстрого результата — эффект будет уже через 4 недели. Помимо ретинола в состав добавили бакучиол, ниацинамид и гиалуронку со скваланом, чтобы смягчить и успокоить кожу. Получилось сбалансированное средство, которое не подарит лишней сухости и раздражения.

Пептидная маска-плёнка с экстрактом гриба чаги, BHAB

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Гриб Чага — компонент модный, хотя и немного недооценённый. В этой маске он сочетается с пептидами, коллагеном и мягкими PHA-кислотами. Последние как раз используют для мягкого, но эффективного отшелушивания. Всего 20 минут наедине с собой и маской дают заметный эффект: кожа становится мягкой, плотной и упругой благодаря качественной эксфолиации и веганскому коллагену.

Сыворотка с ниацинамидом 5%, Etat Pur

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Такую концентрацию ниацинамида особенно оценят те, кто жалуется на пигментацию, тусклый желтоватый цвет лица и покраснения. Хватит 4 капель на всё лицо и шею, а упаковка рассчитана на 8 недель использования. Дозатор у сыворотки «умный» и выдаёт аккуратные капли, так что никакого расточительства не случится.

Ночная маска с экстрактом чайного дерева, Missha

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Средство из разряда «намазать на ночь и проснуться принцессой». Маска мягко освежает, подсушивает воспаления и при этом увлажняет кожу благодаря бетаину в составе. Отдельного внимания заслуживает упаковка дой-пак — такую можно возить с собой в командировки и путешествия без боязни занять слишком много места в косметичке ещё одной банкой.

Сыворотка с ретинолом (0,4%) Don’t Touch My Retinol, Don’t Touch My Skin

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Во-первых, средство профилактирует появление чёрных точек и контролирует работу сальных желёз. Во-вторых, даёт заметный антиэйдж-эффект, потому что стимулирует выработку коллагена. И в-третьих, подавляет работу фермента, ответственного за возникновение пигментации, так что можно не бояться следов от высыпаний. Помните, что ретинол вводить в уход нужно постепенно.

Крем-гель Centella Bliss, Icon Skin

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Подойдёт чувствительной коже, потому что в составе есть много успокаивающих ингредиентов: центелла, зелёный чай и ромашка. Пантенол, бетаин и лизаты бифидобактерий восстанавливают повреждённый активным уходом кожный барьер. Хорошо сработает в качестве средства под макияж — он матирует.

Матирующий тоник, am&pm

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Удобный формат для тоника: спрей можно просто распылить на лицо и забыть об использовании ватного диска. Это приятно, потому что порой лишнее трение кожи вызывает новые проблемы. Дополнительный плюс — в составе баночки нет силиконов, парабенов, алкоголя и минеральных масел, которые иногда могут спровоцировать ухудшение состояния.

Корректирующая сыворотка для лица 10% niacinamide & cica, Monolove

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После лечения воспалений осталось много тёмных пятен на коже? Не проблема. В сыворотке высокая концентрация ниацинамида, который успешно борется с пигментацией и выравнивает общий тон лица. Центелла азиатская помогает восстановить защитный барьер и запускает регенерацию.