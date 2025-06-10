Почему кожа может быть сухой даже после увлажнения

У сухости кожи может быть множество причин. Например, это может быть связано с вашим образом жизни или с составом увлажняющего крема.

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Состав увлажняющего крема. Лёгкие или гелевые средства могут не обеспечить достаточного увлажнения для очень сухой кожи. Может помочь использование увлажняющего крема со следующими компонентами: масло ши, керамиды, глицерин, мочевина.

Факторы окружающей среды. Холодная погода, низкая влажность, сухое отопление, интенсивный солнечный свет могут усложнить уход за сухой кожей. Если вы постоянно работаете с химическими веществами, то ваша кожа тоже может стать более сухой, чем обычно.

Образ жизни и привычки. Нехватка воды или несбалансированное питание, слишком частое купание, горячая вода в душе и длительное пребывание в ванне, диуретики, бета-блокаторы, контрацептивы и ретиноиды могут сделать кожу более сухой.

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Заболевания. Сухость кожи могут вызвать экзема, контактный дерматит, себорейный дерматит, псориаз, диабет и гипотиреоз, болезнь Крона и язвенный колит. Даже из-за беременности и менопаузы кожа может стать более сухой.

Возраст, пол и раса. В возрасте 60 лет и старше люди часто страдают от сухой кожи. Также кожа чаще бывает сухой у женщин и у темнокожих.

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