54-летняя телеведущая устроила дефиле в бикини у бассейна

Британская актриса и телеведущая Аманда Холден устроила дефиле у бассейна. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 54-летняя знаменитость прошлась перед камерой в бикини розового цвета, которое включало в себя бюстгальтер и плавки с низкой посадкой. При этом она надела босоножки на шпильках, примерила солнцезащитные очки с темными линзами и уложила волосы в объемную прическу.

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Поклонники оценили моложавый внешний вид телезвезды в комментариях под роликом. «Представьте, что вам за 50 и вы также хорошо выглядите в бикини», «Уважение! Твоя фигура — большой труд», «Шикарная женщина», «Она всегда выглядит потрясающе. Фантастическая фигура», «Невероятная красота», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Аманду Холден раскритиковали за откровенный внешний вид на улице.