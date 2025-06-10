Как вписать обувь 90-х в актуальный летний образ

Капризная мода, как оказалось, достаточно предсказуема и циклична, и обувь из 90-х сегодня снова на пике популярности. Вспомните chunky sneakers, мюли на невысоком каблуке, прозрачные босоножки и платформы — все это мы уже видели на героинях обожаемых культовых сериалов вроде «Друзья» и «Секс в большом городе».

Но сегодня ретро не просто копируют, а переосмысливают: дизайнеры адаптируют узнаваемые силуэты под современные потребности, а модные эксперты учат, как носить ту самую обувь из прошлого так, чтобы образ был актуальным. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как включить обувь в духе 90-х в летний гардероб.

Кроссовки «уродцы» — носите с юбками и платьями

Массивные тяжелые кроссовки, или, как их прозвали в народе, «уродцы», стали символом 90-х благодаря брендам-гигантам.

«Сегодня их снова носят модницы по всему миру — только не с джинсами-клеш, а с легкими летними платьями, юбками миди и лаконичными шортами. Такая обувь добавляет дерзости и расслабленности образу, а массивная подошва визуально удлиняет ноги», — говорит эксперт.

Балетки и мюли на невысоком каблуке — для офиса и свидания

Если вы хотите добавить в образ элегантности, не принося в жертву собственный комфорт, обратите внимание на туфли на низком ходу в духе 90-х. Невысокий устойчивый каблук, лаковая кожа или замша, острый носок — все это возвращается на улицы в виде современных моделей.

Стилист советует носить мюли и балетки с прямыми брюками или джинсами с разрезами, а также с юбками-карандашами или струящимися сарафанами. Добавьте сумку на жесткой ручке — и вот уже получился образ успешной героини из фильма 1998 года.

Прозрачные босоножки

Прозрачные босоножки с виниловыми ремешками и каблуком любой формы снова актуальны — отчасти благодаря тому, как часто их носит Ким Кардашьян. Такие босоножки создают эффект «голой ноги», вытягивают силуэт и придают образу особую лёгкость. Носите их с белыми костюмами, пастельными платьями, минималистичными монохромными комплектами — и тогда ретро-отсылки будут не буквальными, а элегантными. Только не забудьте про педикюр: прозрачная обувь требует идеального состояния стоп.

Сабо и платформы

Летом хочется расслабленности — и тут как нельзя кстати сабо и туфли на платформе, будто бы из гардероба Spice Girls. Сегодня их носят с джинсовыми шортами, топами на бретельках, плиссированными мини и с трикотажными костюмами.

Для образа в духе Гвен Стефани или Бритни 90-х добавьте узкие очки и укладку «как после пляжа». Современные варианты летней обуви на платформе — это не только про моду, но и про комфорт: натуральная кожа, ортопедическая стелька, мягкая платформа — все это делает их идеальными для городской жары.

Спортивные сандалии — для города и дачи

Те самые велкро-сандалии на липучках, которые в 90-х носили с носками, сегодня вернулись в моду — но в новой интерпретации. Люксовые бренды и марки масс-маркета выпускают такие модели в минималистичных расцветках: белый, черный, хаки. Они идеально сочетаются с кэжуал-гардеробом: шорты-бермуды, оверсайз-рубашка, хлопковый топ — и вот уже готов стильный образ на каждый день.