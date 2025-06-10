Чем опасен тренд на многоступенчатый уход за кожей в соцсетях

В ходе нового исследования было обнаружено, что девочки в возрасте от 7 до 18 лет используют в среднем шесть различных продуктов для своего лица, а некоторые - более дюжины средств. Как правило, эти продукты несут в себе высокий риск развития аллергии и раздражения кожи.

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Как показала новая научная работа, самые просматриваемые видео в TikTok содержали в среднем 11 потенциально раздражающих активных ингредиентов. Это подвергало пользователей этой соцсети риску развития раздражения кожи, чувствительности к солнцу, аллергического контактного дерматита.

Возник такой высокий риск из-за одновременного использования нескольких активных ингредиентов или из-за многократного применения одного и того же активного ингредиента, который был обнаружен в трёх-пяти различных средствах. К примеру, в одном из роликов, включённых в исследование, девушка нанесла на лицо 10 средств за шесть минут.

Опубликованы результаты проведённого исследования в журнале Pediatrics.

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