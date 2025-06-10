Российских производителей могут обязать шить женскую plus size одежду

Общественная организация «Сорок Сороков» обратилась в комитет Госдумы по промышленности и торговле с просьбой изучить ситуацию с женской одеждой больших размеров на российском рынке. Общественники предложили рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей, передает Life.ru.

Цель изменений — обеспечить равные права для всех покупателей на доступ к разнообразному ассортименту товаров, независимо от размеров одежды. Общественники также инициировали разработку технических регламентов, которые установят требования к размерной сетке женской одежды. Это поможет обеспечить соответствие размеров заявленным параметрам и упростит выбор одежды для покупателей.