Возлюбленная Павла Дурова показала откровенное декольте: фото

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова опубликовала откровенное фото в своём Telegram-канале. Избранница бизнесмена показала селфи из тренажерного зала, позируя, сидя перед зеркалом в спортивном костюме: бра-топ на тонких бретелях с глубоким декольте, мини-шорты.

Также она взяла в руки стакан с напитком зелёного цвета. «Решила пить сок сельдерея каждое утро... в течение двух недель — посмотрим, что получится», — подписала фото Юлия.

Ранее мы писали, что Павел Дуров решил доказать, что он настоящий гений, миллиардер, плейбой и филантроп! Создатель Telegram решил исполнить мечту своей возлюбленной Юлии. Он приобрёл для неё роль в голливудском фильме, в новой картине американского классика Спайка Ли. Щедрый жест обошёлся Павлу в 400 тысяч долларов.

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