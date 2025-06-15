Хейли Бибер вышла в свет в микроплатье

Модель Хейли Бибер вышла на публику в мини-платье после слухов об измене мужу, певцу Джастину Биберу. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Хейли Бибер предстала перед камерой в микроплатье с мехом и анималистичным принтом, под которое надела черные босоножки на каблуках Saint Laurent. 28-летняя модель добавила к образу кольцо с бриллиантом. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали макияж в нюдовых тонах с розовыми румянами, помадой и тушью.

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11 июня Джастин Бибер заявил в Instagram об измене своей жены Хейли Бибер.

«Возможно, в другой жизни все сложилось бы так, как мы оба хотели. Я бы предпочел никогда ее не встречать. Несмотря на всю мою любовь к ней, теперь она принадлежит кому-то другому», — написал певец.

Однако спустя несколько минут удалил пост из соцсетей, но внимательные подписчики успели все заскринить. Хейли Бибер пока никак не реагировала на новости о возможной измене.

В 2018 году модель вышла замуж за Джастина Бибера. 9 мая прошлого года манекенщица объявила о своей беременности. В конце августа певец сообщил, что они с женой впервые стали родителями.