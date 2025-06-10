Жена Роберта Паттинсона выложила фото с голой грудью

Жена актера Роберта Паттинсона, Сьюки Уотерхаус, показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) архивное фото топлес.

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Сьюки Уотерхаус была запечатлена в спущенном черном платье, прикрыв голую грудь локонами. Актриса стояла перед зеркалом с уложенными волосами и ярким макияжем с угольно-черными стрелками и красной помадой. Знаменитость также выложила снимок, где позировала без трусов.

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19 ноября 2023 года Сьюки Уотерхаус официально сообщила о беременности на фестивале Corona Capital в Мексике. В декабре того же года Роберт Паттинсон и его возлюбленная спровоцировали слухи о помолвке. Папарацци заметили певицу с кольцом с массивным бриллиантом на безымянном пальце. В конце марта 2024-го журналисты сообщили, что влюбленные впервые стали родителями. У них родилась дочь.

8 июня прошлого года стало известно, что Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус расписались после рождения ребенка.

В начале января появилась информация, что знаменитости организовали свадебную церемонию на курорте на Карибских островах. По словам сотрудницы комплекса, семья пары присутствовала на торжестве.