Новый тренд: какие прически подчеркнут ваши естественные кудри

Кудри в тренде: прически, которые подчеркнут естественную текстуру волос
Кудри открывают бесконечные возможности для экспериментов — они способны держать форму без лишних усилий и добавляют образу характера. Вдохновляясь Бейонсе, Рианной и Зендаей, мы собрали 7 идей для укладки кудрявых волос, которые помогут раскрыть их природную красоту и подчеркнуть вашу уникальность.
Почему кудри так популярны
Кудрявые волосы обладают уникальной способностью удерживать форму, не требуя частых корректировок. Будь то плотные локоны 4C или легкие волны, кудри позволяют создавать разнообразные образы — от ретро-афро до современных асимметричных укладок. В 2025 году кудри стали символом естественности, вдохновляя людей по всему миру принимать свою природную текстуру.
Идеи для укладки кудрявых волос
1. Длинные волны в стиле Бейонсе
Бейонсе на церемонии Grammy блистала с длинными, струящимися кудрями. Чтобы повторить этот образ, расчешите волосы, нанесите мусс для укладки на верхние и передние пряди, оставив остальные свободными для пушистого эффекта.
2. Классическое афро
Виола Дэвис на Golden Globe Awards продемонстрировала пышное афро. Расчешите волосы афро-гребнем и слегка растяните их феном для максимального объема. Закрепите укладку стайлинг-кремом.
3. Высокий пучок с локонами
Трейси Эллис Росс на вечеринке Vanity Fair выбрала высокий пучок с выпущенными прядями у лица. Оставьте несколько локонов свободными, чтобы подчеркнуть текстуру и добавить игривости.
4. Суперкороткое афро
Рианна на запуске Fenty Hair удивила ультракоротким афро медового оттенка. Попробуйте яркий цвет, чтобы сделать короткую стрижку еще выразительнее.
5. Боковой пробор
Симона Эшли в Париже показала, как небрежный боковой пробор добавляет шика естественным кудрям. Слегка сместите пробор от центра и перекиньте волосы на одну сторону.
6. Челка с боковым пробором
Тейлор Свифт на American Music Awards 2022 создала объемную боковую челку. Сделайте глубокий боковой пробор, закрутите переднюю прядь и закрепите ее на противоположной стороне виска.
7. Свободные кудри
Майли Сайрус показала яркий образ с пышными кудрями, которые легко поддерживать благодаря их природной текстуре.
Как ухаживать за кудрями
Чтобы кудри выглядели здоровыми, используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры, избегайте частого мытья и применяйте кремы или муссы для укладки. Диффузор поможет сохранить форму локонов, а регулярное подравнивание кончиков предотвратит сечение.