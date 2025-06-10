Новый тренд: какие прически подчеркнут ваши естественные кудри

Кудри открывают бесконечные возможности для экспериментов — они способны держать форму без лишних усилий и добавляют образу характера. Вдохновляясь Бейонсе, Рианной и Зендаей, мы собрали 7 идей для укладки кудрявых волос, которые помогут раскрыть их природную красоту и подчеркнуть вашу уникальность.

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Почему кудри так популярны

Кудрявые волосы обладают уникальной способностью удерживать форму, не требуя частых корректировок. Будь то плотные локоны 4C или легкие волны, кудри позволяют создавать разнообразные образы — от ретро-афро до современных асимметричных укладок. В 2025 году кудри стали символом естественности, вдохновляя людей по всему миру принимать свою природную текстуру.

Идеи для укладки кудрявых волос

1. Длинные волны в стиле Бейонсе

Бейонсе на церемонии Grammy блистала с длинными, струящимися кудрями. Чтобы повторить этот образ, расчешите волосы, нанесите мусс для укладки на верхние и передние пряди, оставив остальные свободными для пушистого эффекта.

2. Классическое афро

Виола Дэвис на Golden Globe Awards продемонстрировала пышное афро. Расчешите волосы афро-гребнем и слегка растяните их феном для максимального объема. Закрепите укладку стайлинг-кремом.

3. Высокий пучок с локонами

Трейси Эллис Росс на вечеринке Vanity Fair выбрала высокий пучок с выпущенными прядями у лица. Оставьте несколько локонов свободными, чтобы подчеркнуть текстуру и добавить игривости.

4. Суперкороткое афро

Рианна на запуске Fenty Hair удивила ультракоротким афро медового оттенка. Попробуйте яркий цвет, чтобы сделать короткую стрижку еще выразительнее.

5. Боковой пробор

Симона Эшли в Париже показала, как небрежный боковой пробор добавляет шика естественным кудрям. Слегка сместите пробор от центра и перекиньте волосы на одну сторону.

6. Челка с боковым пробором

Тейлор Свифт на American Music Awards 2022 создала объемную боковую челку. Сделайте глубокий боковой пробор, закрутите переднюю прядь и закрепите ее на противоположной стороне виска.

7. Свободные кудри

Майли Сайрус показала яркий образ с пышными кудрями, которые легко поддерживать благодаря их природной текстуре.

Как ухаживать за кудрями

Чтобы кудри выглядели здоровыми, используйте увлажняющие шампуни и кондиционеры, избегайте частого мытья и применяйте кремы или муссы для укладки. Диффузор поможет сохранить форму локонов, а регулярное подравнивание кончиков предотвратит сечение.