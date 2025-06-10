Стало известно, почему Кайли Дженнер рассказала об увеличении груди

Голливудский актер Тимоти Шаламе подтолкнул модель Кайли Дженнер публично рассказать о маммопластике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Инсайдер из окружения звезд заявил, что Кайли Дженнер сильно изменилась после начала отношений с Тимоти Шаламе. По словам собеседника таблоида, модель «чувствует себя красивее, чем когда-либо». Источник добавил, что актер принимает звезду реалити-шоу такой, какая она есть, и постоянно делает ей комплименты. Теперь Кайли Дженнер не хочет лгать поклонникам о своих изменениях во внешности.

«Она больше не чувствует необходимости кого-либо обманывать и понимает, что ее ложь не только нанесла ущерб ее самооценке, но показала поклонникам, что делать операцию по увеличению груди стыдно», — заявил источник.

На прошлой неделе 27-летняя Кайли Дженнер рассекретила операцию на груди. Блогерша Рэйчел Лири похвалила модель, сказав, что ее грудь выглядит очень естественно. Она спросила у бизнесвумен, благодаря какой процедуре та добилась такого результата: пересадка жира или же просто вставила импланты.