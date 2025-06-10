Названа делающая одежду модной летом деталь

Lenta.ru

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали делающую одежду модной летом 2025 года деталь. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа деталь, которая сделает ваш образ трендовым
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Отмечается, что в текущем сезоне особенно актуальными окажутся предметы гардероба с морским принтом. Например, с изображением рыб, кораллов, ракушек и звезд. В то же время популярны будут аксессуары в подобном стиле, в том числе сумки и шелковые платки.

По словам журналистов, указанные вещи можно встретить в коллекциях таких брендов, как Jacquemus, Versace, Alemais, Staud, Farm Rio и Never Fully Dressed.

В мае также сообщалось, что трендом стал завязанный на бедрах платок.