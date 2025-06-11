В Сети обсуждают неудачный эксперимент Гузеевой с внешностью

Не так давно Лариса Гузеева решила поэкспериментировать с внешностью и неприятно удивила поклонников. Новый образ актрисы пришёлся не по душе её верным фанатам, и они, возмущённые светлыми волосами и отсутствием бровей на лице телеведущей, обрушились на неё с критикой.

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«Больше так не делайте — это выглядит пугающе», «Ко всему была готова, но не к тому, чтобы увидеть Гузееву без бровей…», «Визажистов нужно уволить за такое», «Лариса, этот цвет волос вас сильно старит», «Такой страшной я Гузееву не видела никогда! Она специально это делает для хайпа?» — высказались возмущённые пользователи Сети.

Не по душе преображение Гузеевой пришлось и её коллеге Розе Сябитовой. В эфире «Давай поженимся» она не без юмора заметила:

«Это ты меня ругала, что я в бабку превратилась? А сама в кого?»

К слову, по поводу перемен во внешности Гузеева уже объяснилась. На днях она приняла решение вернуться к прежнему образу и заявила: