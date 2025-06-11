«Похож на милую зефирку». Брэд Питт произвел фурор выходом в розовом наряде

Актёр надел необычный костюм на премьеру. На днях Брэд Питт появился на показе фильма «Формула-1», которая прошла в Мексике. Голливудский красавчик позировал на ковровой дорожке в стильном костюме нежного оттенка.

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Розовый цвет выигрышно подчеркнул голубую футболку Питта за счёт контраста, а также его новую стрижку. Поклонники оценили перемены в имидже Брэда. Они отметили, что розовый ему к лицу.