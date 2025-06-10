Сколько тратят россияне на ювелирные украшения в отношениях

Россияне раскрыли сумму трат на ювелирные украшения во время отношений. Соответствующее исследование бренда Sokolov публикует издание «Известия».

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Аналитики марки выяснили, что в начале отношений каждый четвертый россиянин старается ничего не дарить. При этом 28 процентов опрошенных готовы потратить на презент от 5 до 10 тысяч рублей.

Когда отношения переходят на новый уровень и становятся крепче, то 30 процентов респондентов присматриваются к подаркам стоимостью от 20 до 50 тысяч рублей. Украшения с такой стоимостью также выбирают семейные пары.

Участники опроса не скрывают, что чем сильнее влюбленность, тем больше они готовы потратить. Так, 13 процентов выделяют на подарки в два-три раза больше обычного, а 14 процентов и вовсе не смотрят на ценники.

В то же время отмечается, что 22 процента респондентов преподносили самые дорогие украшения в первый год отношений, 20 процентов — в период от одного до трех лет, 19 и 14 процентов во время ухаживаний и помолвки соответственно. Уточняется, что мужчины оказались инициативнее женщин в плане преподнесения подарков на ранних этапах романа.

Ранее сообщалось, что в одном российском городе устремились скупать бриллианты.