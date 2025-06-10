Семь стойких тинтов для макияжа губ

Занятые, вам сюда. Если утром времени на сборы мало, а поправлять макияж в течение дня кажется нереальной роскошью, скорее листайте ниже: мы собрали 7 стойких тинтов для губ и щёк.

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Пигмент для губ Water Lip Stain, Clarins

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Гарантированно выдерживает до 300 поцелуев! А при этом не сушит, смягчает кожу губ и сохраняет аккуратный матовый финиш на протяжении всего дня. У тинта удобный небольшой аппликатор в виде кисточки, поэтому контур удастся с первого раза.

Тинт What a Tint!, Essence

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Стойкость превыше всего! Кажется, тинт создавали именно под этим слоганом. У него лёгкая водянистая текстура с большим количеством пигмента, который легко наслаивать. Удачно будет смотреться в мономакияже, когда одно и то же средство используют и на губах, и на щеках, а иногда и на веках.

Бальзам-тинт для губ, Love Republic

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Тинт спрятан в стильную и тактильно приятную упаковку: фотогеничный овальный камушек чёрного цвета с минималистичным тиснением. Про функциональность тут тоже не забыли. Продукт будет ухаживать за губами благодаря богатому составу.

Помада Your Lips, Annbeauty

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Стики традиционно ассоциируют не с самыми стойкими продуктами, но здесь всё наоборот: несмотря на нежную текстуру, помада гордо переживёт рабочий день. Плюс стильный флакончик с небольшой плоскостью среза: чтобы рисовать контур было удобно и без кисти с ватной палочкой наперевес.

Помада-тинт Insomnia, Beautydrugs

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Тот самый формат для макияжа «на бегу» или на случай, если вы не любите плодить множество продуктов в косметичке. Толстенький карандаш и губы нарисует, и румяна заменит, и станет тенями для век. В последнем случае рекомендуем наносить его либо на базу, либо зафиксировать прозрачной пудрой — так стойкость увеличится.

Тинт Holipop Water, Holika Holika

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Поможет создать эффект «зацелованных» губ и понравится фанаткам корейского макияжа. Тинт просто растушёвать, им сложно переборщить, а результат в любом случае будет смотреться естественно. Только не забудьте гидрофильное масло или двухфазную жидкость для снятия макияжа, потому что пигмент действительно впечатывается в кожу.

Тинт Tititint, Vivienne Sabo

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Необычный экземпляр: в первую очередь из-за гелево-кремовой текстуры, которая не застывает «цементом». Финиш глянцевый, придающий губам визуальный объём. При этом стойкость классического тинта — офисный кофе может и сотрёт блеск, но пигмент останется на месте.