Виктория Боня примерила платье дочери за полторы тысячи рублей

Российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала фигуру в одежде 13-летней дочери Анджелины Смерфит. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

© Соцсети

45-летняя знаменитость поделилась селфи, на котором позировала в облегающем макси-платье с леопардовым принтом. Наряд оформлен тонкими бретелями и глубоким декольте.

© Соцсети

«Нашла платье в гардеробе Энджика», — отметила в подписи экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

При этом она уточнила, что девочка заказала указанную вещь на сайте китайского ретейлера Shein за 20 долларов (примерно 1,6 тысячи рублей).

Ранее в июне Виктория Боня раскрыла стоимость восхождения на Эверест.