Водонаева раскритиковала женщин на школьных линейках

Российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала неуместные наряды матерей на школьных линейках. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя знаменитость ответила на вопрос подписчицы о внешнем виде родительниц подростков на Первое сентября. Так, она заявила, что всегда выбирает сдержанные наряды, ориентируясь на их закрытость и строгость, и не понимает тех, кто отдает предпочтение более откровенным образам.

«Когда вижу на линейках "мамок" с сиськами навыкат и голыми ногами — недоумеваю. Наверное, хочется внимания и хотя бы на школьной линейке самоутвердиться. Хоть где-то, хоть в чем-то. Уместность должна быть во всем. Всегда», — высказалась экс-участница реалити-шоу «Дом-2».

Ранее в июне Алена Водонаева оценила новые фото американских певиц Тейлор Свифт и Селены Гомес фразой «страшненькие одноклассницы».