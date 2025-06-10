Блогерша Дилара поделилась откровенными фотографиями

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) блогерша Дилара Зинатуллина показала откровенные фото. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 4,2 миллиона подписчиков.

© Соцсети

25-летняя инфлюэнсерша снялась в просторном помещении с кирпичными стенами на фоне ретроавтомобиля и бочек, в которых горел огонь. Она позировала в облегающем черном топе и асимметричной юбке в тон, украшенной мехом и шнуровкой.

© Соцсети

Кроме того, девушка примерила корсетное боди с глубоким декольте и низом в виде стрингов. При этом она распустила волосы и дополнила образ серебристыми ожерельями и перчатками без пальцев.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее в июне возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова также показала откровенное фото.